Räuberduo nach Überfall auf Escort-Frau festgenommen

Das Paar, das am 1. Juli in Basel eine Escort-Frau betäubt und beraubt haben soll, sitzt hinter Schloss und Riegel: Das Räuberduo wurde vor wenigen Tagen in Spreitenbach AG geschnappt, wie die Basler Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte.

Festgenommen wurden die 39-jährige Deutsche und ihr 59-jähriger Landsmann, als sie ein Studio in einem Rotlichtbetrieb betreten wollten. Laut Staatsanwaltschaft trug der Mann eine Faustfeuerwaffe bei sich. Inzwischen hat das Basler Zwangsmassnahmengericht das Paar in Untersuchungshaft gesetzt.