Prominenter Name an prominenter Lage

Es gibt nur wenige Themen, die in Basel für so viel Gschwätz sorgen wie die Gastronomie. Wo feiert ein neues Restaurant seine Eröffnung, wo schliesst eine Bar, welche Pläne verfolgen grosse Ketten in der Stadt?

Wenn dann noch ein bekannter Name involviert ist, ist Tratsch und Klatsch nicht weit. Die «Basellandschaftliche Zeitung» hat kürzlich berichtet, dass Roche-Erbe Lukas Duschmalé im Gundeli ein Restaurant eröffnet. Mehr als Namedropping und die Verbindung zum Basler Pharmariesen kam aber nicht.