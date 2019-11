Prokurdische Demonstranten ziehen durch die Basler Innenstadt

Mitten während der Herbstmesse soll in Basel eine Grossdemonstration stattfinden. Das sorgt vor allem bei Standbetreibern an der Herbstmesse für ein mulmiges Gefühl. Der Grund für den Protestmarsch ist erneut der Einfall der Türkei in Nordsyrien. Zahlreiche Demonstranten treffen sich um 13 Uhr beim Theaterplatz, um ihre Solidarität mit dem kurdischen Volk zu bekunden.