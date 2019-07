Pro Velo bittet Dürr und Wessels aufs Velo

Verbotenerweise durch die Fussgängerzone in der Freie Strasse radeln, auf dem Trottoir nicht absteigen, an einer Haltestelle an den offenen Tramtüren vorbeifahren oder nachts ohne Licht unterwegs sein: Velofahrer praktizieren Verstösse gegen die Strassenverkehrregeln zu jeder Tageszeit und en Masse. Die BaZ berichtete am Donnerstag über einen Mann, der solche Übertritte an neuralgischen Punkten in der Innenstadt zählte.