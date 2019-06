Privatschulen profitieren von schlechten Basler Staatsschulen

Zurückhaltend ist Karin Weber, doch im Gespräch blüht sie auf, ihre Stimme ist klar und dezidiert, ihr Blick bekommt Feuer: Nach 19 Jahren Tätigkeit als Lehrerin, sechs Jahren als Schulleiterin und integrativer Begabungsförderin hat sie festgestellt: «Für die durchschnittlich Begabten mag die Volksschule stimmen, jedoch nicht für diejenigen die schwächer oder stärker sind.» Deshalb hat sie den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt und eröffnet im August eine Privatschule an der Peter Merian-Strasse 54 in Basel.