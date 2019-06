Pratteln stampft neuen Stadtteil aus dem Boden

Am Dienstag Abend informierte er zusammen mit den Investoren der beiden Entwicklungsgebiete «Zentrale» (Logis Suisse AG) und «Bredella» (Eigentümer Herman Alexander Beyeler) die Bevölkerung und machten mit ihrem Bebauungs- und Nutzungskonzept das grosse Potenzial des Areals sichtbar. Die Zahl der Beschäftigten ist in Pratteln in den letzten zehn Jahren um rund 2500 Personen gestiegen, die Bevölkerung um rund 1500 Personen gewachsen. Damit verbunden ist der Bedarf nach zusätzlichem Wohnraum, nach Arbeitsplätzen und nach Infrastruktur aller Art. Das alles braucht Raum.

Grosses Potenzial

Heute wird das Gebiet dominiert von Logistik und Produktion – ein Industriegebiet also. Die alten Industrie- und Gewerbeareale sollen sukzessive in Quartiere mit durchmischten, vielfältigen Wohn- und Arbeitnutzungen transformiert werden. Geplant ist, die ehemaligen Firmenareale der Buss AG und Rohrbogen AG «durch grosszügige Freiräume» in den Siedlungsraum «Bredella» zu verwandeln. Logis Suisse AG schafft mit der «Zentrale Pratteln», das Gelände der ehemaligen Coop-Verteilzentrale ein neues Quartier mit öffentlichen Freiräumen und einer neuen Schulanlage. Derzeit wird das Gelände neu bespielt. Verschiedenste Vereine haben sich seit Juni 2018 als Zwischennutzer eingemietet und beleben den Ort. Darunter befinden sich zum Beispiel der Verein «Surprise Strassenfussball», die «Rampe 33», die als offenes Café und Werkstatt genutzt wird, oder das Projekt «Movement Spot», ein Zusammenschluss von Hip-Hop-Begeisterten.

Mitten im Stadtquartier sollen zwei Industriehallen aus dem frühen 20. Jahrhundert umgenutzt und erhalten werden und als Zeitzeugen die Geschichte des Areals in die Zukunft tragen. Die Hallen würden mit Neubauten ergänzt, so dass ein Nebeneinander von Alt und Neu entstehe.

Die Gebiete nahe zum Bahnhof geniessen eine optimale Anbindung an den öffentlichen Verkehr und bieten zugleich die Chance, eine verkehrsarme Entwicklung mit kurzen Wegen zu erreichen. Zusammen mit der heutigen Bahnhofstrasse und dem Bahnhofplatz Süd, dem bestehenden Strassennetz und dem zukünftigen Ausbau der Bahnhofunterführung, auch für den Langsamverkehr, ergibt sich eine gute Nord-Süd-Verbindung. Übergeordnete kantonale Projekte wie die Verlängerung der Tramlinie 14 sollen die verkehrliche Nord-Süd-Verbindung, vor allem auch im Bereich Gallenweg, nochmals wesentlich verbessern.

Die städtebauliche Struktur des neuen Stadtteils orientiere sich an den Idealen der Stadt, teilen die Investoren von Bredella mit.