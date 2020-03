Polizei verteilt Flyer anstatt Bussen

Die Stimmung in der Innenstadt glich um Mitternacht vielmehr einem Samstag-, denn einem Sonntagabend. Vor der Rio Bar am Barfüsserplatz standen rund zwei Dutzend Leute, schäkerten, tranken Bier und zerschlugen das eine oder andere Glas auf der Strasse. Eine Streife der Polizei ermahnte die Trinklustigen, sie sollen Ordnung halten. Auch vor dem Restaurant Schnabel bildete sich eine Menschentraube, welche mit ihrem Geschwätz die normalerweise sonntägliche Ruhe in der Innenstadt durchbrach.