Polizei befreit Hunde aus überhitztem Auto in Parkhaus

Tropisches Klima kann innert kürzester Zeit zum Kollaps führen

Die Kantonspolizei Basel-Stadt erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass Halter ihre Hunde in der warmen Jahreszeit nicht in einem unbeaufsichtigten Auto zurücklassen dürfen. Dies gälte nicht nur für Fahrzeuge, die in der prallen Sonne parkiert seien, sondern auch für jene Autos, die im Inneren von Parkhäusern stünden.

Zusammen mit der Feuchtigkeit entwickelt sich dort oft ein fast tropisches Klima, das zu Hitzestau und Kollaps führen kann. Für Fahrzeuge in Parkhäusern oder auch im Freien gilt: Selbst bei abgedunkelten und leicht geöffneten Scheiben steigen die Temperaturen im Autoinnern innert kürzester Zeit derart rapide an, dass die Tiere einen Kollaps erleiden können.

Personen, die einen eingeschlossenen, leidenden Hund bemerken, sind erbeten, sich umgehend unter der Nummer 117 an die Polizei zu wenden.