Pflegeroboter, der Freund und Helfer im Spital

In Zukunft wird es in Basel mehr ältere, also auch mehr pflege­bedürftige Menschen geben. Gleichzeitig geht die Anzahl an Pflegefachkräften zurück. Pflegeroboter könnten eine Lösung sein, um diese immer grösser werdende Lücke zu schliessen. Sie könnten einen Teil der Arbeit in Spitälern übernehmen.