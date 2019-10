Passant brutal bewusstlos geschlagen

In der Nacht auf Samstag ist ein 36-jähriger Mann an der Landskronstrasse in Basel bewusstlos geschlagen worden. Warum es zum Angriff kam, ist noch nicht bekannt, wie die Basler Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilte.

Die Tat ereignete sich kurz vor Mitternacht. Drei Männer hätten sich dem Opfer, das mit einem Begleiter zu Fuss unterwegs war, in zwei Autos angenähert. Sie seien ausgestiegen und hätten mit Gegenständen auf ihn eingeschlagen, heisst es in der Medienmitteilung.