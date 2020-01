In der Galerie Raum für Kunst kann man Zeitgeschichte erleben. Der Künstler Ibrahim Dandal – 2015 aus Palmyra in die Schweiz nach Basel geflüchtet – verarbeitet den Krieg in Syrien in überraschend farbenfrohen Bildern und mit einer einfachen, aber eminent bedeutenden Botschaft: Frieden. Die Ausstellung heisst denn auch «Botschaften aus Palmyra».