Ohne Schummeldiesel wäre Basler Strassenverkehr 30 Prozent sauberer

Auslöser der Messkampagne des Lufthygieneamts beider Basel (LHA) war Irritation darüber, dass die real gemessene Luftbelastung abwich von jener, die anhand der Auto-Zulassungszahlen erwartet wurde. Man habe ältere Dieselwagen als eine Ursache vermutet, sagte der Leiter der Abteilung Luftqualität im LHA, Markus Camenzind, am Mittwoch.

Klarheit brachten Messungen im fahrenden Verkehr mit Lichtsensoren («RSD-Messsystem») an der Feldberg-, Wettstein- und Zürcherstrasse zwischen Juli und September des vergangenen Jahres. An den Messorten geht es leicht bergauf, damit der Motor arbeitet. Gemessen wurden die Schadstoffe mittels über die ganze Strassenbreite reflektiertem UV- und Infrarotlicht.

Per Videoaufnahme wurden gleichzeitig das Nummernschild erfasst und per Zulassungsdatenbank anonym der Fahrzeugtyp samt Abgasnorm ermittelt. Diese Daten waren indes nur für in der Schweiz zugelassene Autos rasch genug verfügbar - so konnten Messdaten ausländischer Autos nicht ausgewertet werden.

60 Prozent Dreckschleudern

Das Ergebnis bestätigt laut Camenzind die Vermutungen. Gemäss einer LHA-Mitteilung pusten Dieselfahrzeuge der Abgaskategorien Euro 2 (Einführung 1995) bis Euro 6b (2014) fünf bis zehnmal mehr Stickoxide in die Luft als Benziner. Neueste Dieselwagen ab Euro 6c (2018) sind deutlich sauberer und halten wie Benziner die Normen ein.

Der Diesel-Skandal wegen manipulierter Abgasanlagen wurde 2015 publik. 2000 bis 2015 wurden zwar die Abgasnormen verschärft, doch die Stickoxidwerte sanken nicht. Laut LHA stossen Dieselwagen der Normen Euro 4 und 5 sogar mehr aus als solche mit Euro 2 und 3. Diese Sünder machten rund 60 Prozent der Dieselbestandes in beiden Basel aus.