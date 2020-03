«Ohne diese Hilfe hätte mein Geschäft nicht überlebt» Basel schafft(s) zämme: Eine Spendenaktion beschenkt leidende KMU. Drei Unternehmerinnen erzählen ihr Schicksal. Sebastian Briellmann

Schlimme Zeiten: Viele Betriebe haben momentan geschlossen. Bereits jetzt kämpfen manche ums nackte Überleben. Foto: iStock

Manchmal weiss man wohl selber gar nicht so genau, was mit einer Aktion alles ausgelöst werden kann. Am Montag hat Reto Baumgartner, Mitglied der Geschäftsleitung des Gewerbe­verbands Basel-Stadt, von der Idee «Basel schafft(s) zämme» erzählt – und er hat gehofft, dass via Gewerbestiftung möglichst viel Spenden zusammenkommen, damit lokale KMU mit je 4000 Franken beschenkt werden können, als Soforthilfe in dieser schwierigen Zeit, gratuit et franc.