Oh mein Gott, ob das reicht?

Wir werweissen. Stante pede wieder raus und eine Alternative suchen? Oder darauf hoffen, dass man schon noch ein Plätzchen für uns findet in dem coolen Lokal auf drei Ebenen? Wir bleiben und kommen schliesslich im Parterre unter, auf der Höhe des Birsigparkplatzes. Und ganz in der Nähe des Pizzaofens.

Die Bedienung lässt uns einen Moment allein. Wir sehen und spüren die Hektik, den Hoch­betrieb, den Andrang. Sollen wir wieder aufstehen und gehen? Wir weihen die junge Dame in unser Dilemma ein: Opernbesuch, Zeitdruck, Hunger. Vielleicht liegt es an unserem unendlichen Charme, vielleicht am treuherzigen Blick, vielleicht einfach am Zufall. Sie fragt auf jeden Fall schnell den Chef und der hebt den Daumen. Presto!

Meine Partnerin bestellt eine Pizza mit Steinpilzen und Salsiccia («Salsiccia & Porcini, 26 Fr.) und ich eine «Vegi» (22 Fr.). Dazu gönnen wir uns drei Deziliter Rotwein «Uno di Noi» (8 Fr./dl). Die Pizza kommt in Windeseile, und sie ist tatsächlich eine Neapolitanerin, wie es in der Eigenwerbung des Restaurants heisst. Der Teig ist so ausgeformt, dass rund­herum eine mächtige Wulst den Abschluss macht – fast wie bei einer Stadtmauer. Meine Kollegin Alessandra Paone hat mir bestätigt, dass das in Neapel so sein muss.

Schmeckt und passt! Auch der Wein. Gefallen hat uns zudem die Idee, die Speisekarte mindestens zum Teil im Altrosa der «Gazzetta dello Sport» zu halten. Und sich auf Pizza zu konzentrieren. Hinter dem Konzept stecken zwei Freunde, wie uns die Website verrät. Pascal und Christof. Und, oh mein Gott, ihr «Dio mio» ist im Moment heiss, fast wie der Pizzaofen, und der hat angeblich 485 Grad Celsius.

«Dio Mio»: Theaterstrasse 10, täglich offen, Küche 11.30–22 Uhr. www.diomio.ch