Nur wenige gehen ins Schulhaus Unter den wenigen Schülern, die in Basel vor Ort betreut werden, sind auch einzelne Kinder aus Nachbarkantonen zu finden – vereinzelt sogar aus dem Elsass. Thomas Dähler

Im Schulhaus St. Johann werden gar Kinder von Grenzgängern aus dem Elsass unterrichtet. Mischa Christen

In den Basler Primarschulen müssen nur wenige Schülerinnen und Schüler vor Ort betreut werden: 168 waren es am ersten Tag nach der Schulschliessung. Seither hat die Zahl jener, die in den Schulhäusern betreut werden müssen, laufend abgenommen. Am letzten Freitag waren es gemäss Angaben der Erziehungsdirektion nur noch 63.