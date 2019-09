Nun beginnt der Rückbau des «Schwarzen Bären»

Das stark beschädigte Gebäude an der Rheingasse soll ab dem 9. September zurückgebaut werden. Es wurde beim Grossbrand von Mitte August so stark zerstört, dass die Gebäudehülle einsturzgefährdet ist. Derzeit sind Bauarbeiter daran, ein Gerüst zu erstellen, um die Fassade und das Gebäude zu sichern, teilte das Präsidialdepartement am Donnerstag mit.