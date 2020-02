Noch mehr Migros-Food am Bahnhof SBB

Das Take-away-Angebot ergänzt das bisherige Provisorium, das in der Schalterhalle bereits jetzt dominiert. Dieses wird noch rund ein Jahr bestehen.

Im Ostflügel des Bahnhofs SBB herrscht zur Zeit gähnende Leere. Im Mai zieht die Migros hier ein.

Im Frühling 2021, wenn der Umbau des Westflügels beendet sein soll, rührt die Migros am neuen Ort weiter mit der grossen Kelle an. Nebst einem unterirdischen, 1600 Meter grossen Supermarkt, entsteht im Erdgeschoss eine sogenannte Eatery: eine Verpflegungswelt auf 500 Quadratmetern.

Der Look bleibt geheim

Migros-Sprecher Moritz Weisskopf sagt auf Anfrage: «Es ist ein neues Konzept. Die Kundschaft darf sich auf Neuheiten, aber auch bereits bekannte Spezialitäten freuen». Wie der neue Bereich aussehen soll, will die Migros nicht verraten.

Klar ist aber, dass die denkmalgeschützten Räume, beispielsweise die Holzvertäfelungen, bestehen bleiben – und es eine Verweilzone für die Verpflegung vor Ort geben wird. Mit Blick auf die Gleise.

Vor den Augen der Kunden

Kulinarische Vielfalt ist dabei angesagt: Speisen aus aller Welt sollen angeboten werden. So dürfte es zum Beispiel einen italienischen oder einen asiatischen Bereich geben. Die Menüs werden, wie bei der Migros etwa von den Hausbäckereien bekannt, vor den Augen der Kunden zubereitet.

Möglich ist auch, dass Geschäfte mit eigenem Markenauftritt einen Platz bekommen – wie das mit dem zur Migros-Gruppe gehörenden Fast-Food-Restaurant «my thai» im Drachencenter etwa schon der Fall ist.

In Konkurrenz tritt die Migros im Westflügel mit Candrian Catering. Das Zürcher Gastrounternehmen ist eng mit den SBB vernetzt und seit fast zehn Jahren Betreiberin der Gastronomie im Bahnhof, etwa mit «Blueberry», «Nordsee» und «Il Baretto». Im Westflügel werden zwei Restaurants dazukommen, ein italienisches und eines mit Schweizer Küche.

Weisskopf glaubt aber nicht, dass man sich in die Quere kommen wird. Genauso wenig mit der Markthalle, deren Konzept demjenigen der Migros sehr ähnlich ist. «Obschon nur wenige Meter entfernt, sprechen wir wohl ein anderes Publikum an», sagt Weisskopf, «unser Angebot dürfte von Menschen genutzt werden, die sich am Bahnhof aufhalten.» Das Klientel der Markthalle sei ein anderes.

SBB investiert 82 Millionen

Während Candrian Catering im Westflügel mit Kosten in einem mittleren einstelligen Millionenbereich rechnet, schweigt sich die Migros über die Kosten aus. Insgesamt investieren die SBB rund 82 Millionen Franken in die Erneuerung, die Steigerung der Aufenthaltsqualität, die Aufwertung der Einkaufs-, Dienstleistungs- und Gastronomieflächen sowie in neue energieeffiziente Haustechnik im Westflügel des Basler Bahnhofs.