Nichtssagend, veraltet und mutlos

Nein, ein grosser Wurf sieht anders aus. Was die Gesundheitsdirektoren aus beiden Basel am Mittwoch präsentierten, war nicht mal alter Wein ­­in neuen Schläuchen. Die Spitalfusion war noch eine mutige Idee, auch wenn das Projekt an der Urne scheiterte. Aber die Gesundheitsdirektoren aus beiden Basel haben mit Leidenschaft für ihr Projekt und ihre Überzeugung gekämpft.