Neujahrsapéro der Basler Regierung wird wiederbelebt

Aller Voraussicht nach wird der gekippte Neujahrsapéro der Basler Regierung eine Renaissance erfahren. Dafür setzen sich nun auch die Räte ein, die mit ihrem Vorstoss die Streichung aufs Tapet gebracht hatten.

In einer am Mittwoch beantworteten Interpellation hat sich der ehemalige Ratspräsident, der mit Stichentscheid für die Streichung des Apéros gesorgt hatte, reuig gezeigt. Als Geladener an diversen Neujahrsempfängen im In- und Ausland habe er erfahren, dass der Basler Anlass schmerzlich vermisst werde.