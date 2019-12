Neuer Abfall-Pilotversuch im Jahr 2021

«Die im Ratschlag genannte Schätzung beruhte auf dem Vorprojekt. Im Rahmen der Ausarbeitung der konkreten Bauprojekte ergab sich eine höhere Zahl», antwortet jetzt der Regierungsrat und bestätigt die Angaben in der Broschüre. Solche «geringfügige Anpassungen» seien nicht aussergewöhnlich, und der Grossratsbeschluss werde damit nicht missachtet. Mit den Anpassungen seien auch keine Mehrkosten verbunden.

Der Grosse Rat hat im Februar einen Kredit von 1,715 Millionen Franken für die Durchführung des Pilotversuchs «Sack im Behälter» mit Unterflurcontainern im Bachlettenquartier beschlossen. Dort können die Abfälle rund um die Uhr entsorgt werden. Es gibt keine festgelegten Abfuhrtage mehr. Dieses System soll «mehr Flexibilität, Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Kundenfreundlichkeit bringen».

Die verschiedenen Abfallfraktionen können im Haushalt getrennt und in Säcke mit verschiedenen Farben abgefüllt werden, steht in der Antwort auf eine Petition der Grünliberalen Partei (GLP) für flächendeckendes Recycling von Plastik. Der Einsatz einer kleineren Sackgrösse von zehn Litern für Bioabfälle werde geprüft, schreibt der Regierungsrat in der Antwort auf die Interpellation Thüring. Der Pilotversuch soll zur Abklärung von Kriterien wie Dauerhaftigkeit und Abbaubarkeit genutzt werden. Der Preis für diese Sackgrösse ist laut der Projektwebsite noch nicht festgelegt.

Verzögerungen möglich

«Das Projekt ist allerdings erst dann erfolgreich, wenn genügend Standorte für Unterflurcontainer eingerichtet werden können.» Deshalb werde das Projekt erst gestartet, wenn genügend Standorte bewilligt sind. Gemäss Ratschlag sind 29 Unterflurcontainer vorgesehen, die für die 3290 Haushalte des Bachlettenquartiers bequem zugänglich sein sollen. Für die meisten Haushalte sollen die Standorte nicht weiter als 100 Meter entfernt sein, heisst es in der Broschüre des Tiefbauamts, wo von 25 bis 30 Standorten die Rede ist. Die Planauflage soll in den nächsten Monaten erfolgen. Der Start des Pilotversuchs habe sich wegen der Abklärungsarbeiten für die Containerstandorte verzögert, schreibt die Regierung. Die Bauprojekte für die Standorte werden auf der Projektwebsite veröffentlicht, im Kantonsblatt publiziert und beim Bau- und Verkehrsdepartement an der Dufourstrasse 40 aufgelegt.

Sofern die baulichen Massnahmen im Jahr 2020 realisiert werden können, kann der Pilotversuch im Bachletten-Quartier im Jahr 2021 starten. «Wir schätzen, dass wir im Laufe des ersten Halbjahres 2021 mit dem Pilotversuch beginnen», aber es könne auch früher oder später werden, steht auf der Website (www.tiefbauamt.bs.ch/unterflurcontainer). Einsprachen gegen die Standorte können zu einer Verzögerung führen.

Joël Thüring erklärte sich an der Sitzung des Grossen Rats nicht befriedigt von der Antwort. Es handle sich um einen deutlich höheren Abbau von Parkflächen als zuerst vorgesehen. Zudem könnten Einsprachen dazu führen, dass weniger Container aufgestellt werden als vorgesehen, womit die Distanzen für die Benützer grösser würden. So entspreche der Pilotversuch nicht mehr den Vorgaben.