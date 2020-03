«Nasen, Händ’ und and’res putzen» Seit 1903 ein Ort der familienergänzenden Kinderbetreuung: Die Gundeldinger Krippe an der Bruderholzstrasse 33. Dominik Heitz

Der gotische Schiftzug über der Eingangstür ist das einzige Dekorative, das man sich für dieses einfache Haus erlaubt hat.. Fotos: Dominik Heitz

In wunderschön ausgeklügelter Weise windet sich das Band über der Eingangstür. «Gundeldinger Krippe 1903» steht in gotischer Schrift darauf zu lesen. Es ist das einzige Dekorative, das man sich für dieses einfache Haus erlaubt hat.

Entstanden ist es aus privater Initiative, namentlich der Familie Christ. In jener Zeit bestand schon lange das Bedürfnis nach einer Krippe in diesem neuen Quartier. Vor allem wohltätige Damen, die mit dortigen Arbeiterfamilien Kontakt hatten, bewegte das Thema. Endlich, am 27. Juni 1902, bildete sich ein Damenkomitee zur Gründung des politisch und konfessionell neutralen Vereins Gundeldinger Krippe. Dieser sollte sich bald für eine familienergänzende Kinderbetreuung einsetzen. Dabei standen Herren aus dem Quartier mit helfender und ausführender Hand zur Seite. Und so konnten am Montag, 12. Oktober 1903, die ersten Pfleglinge im neuen Haus an der Ecke Bruderholzstrasse/Schillerstrasse in Empfang genommen werden.

Zwei Diakonissen aus Riehen sowie eine Hausmagd und freiwillige Helferinnen – insbesondere junge Damen aus vornehmen Basler Familien – betreuten die Kleinen. Bereits im ersten Quartal wies die Krippe 20 betreute Kinder auf – eine Zahl, die bewies, dass die Institution einem wirtschaftlich-sozialen Bedürfnis entgegenkam.

Natürlich ging es für eine solche Institution nicht ohne Reglement, an das sich die freiwilligen Helferinnen zu halten hatten. Unter anderem fanden folgende Richtlinien und pädagogischen Grundsätze in Versform Eingang:

In der Gundeldinger-Krippe

hat der Helferinnen Sippe

sich bei ihren Liebeswerken

täglich Folgendes zu merken:

Jede soll in ihren Pflichten

nach der Schwester Wort sich richten;

nicht die halbe Zeit versäumen,

sondern schaffen ohne Säumen;

nicht sich zimperlich bewegen,

sondern kräftig Hand anlegen;

ohne Zögern, ohne Trutzen

Nasen, Händ’ und and’res putzen;

nicht die Schönsten nur umarmen,

sondern aller sich erbarmen;

nicht nur mit dem Liebling lachen,

sondern über allen wachen,

keines sich entfernen lassen

aus dem Hoftor auf die Gassen;

sorgsam in der Futterstunde

Nahrung reichen in die Runde,

jedem seine Portion,

ohne Anseh’n der Person (...)

In der Gundeldinger-Krippe

hat der Helferinnen Sippe

sich bei ihren Liebeswerken

solches alles wohl zu merken.

Jahrzehntelang erlaubten es freiwillige Spenden und sogenannte Hauskollekten, den Betrieb der Kinderkrippe aufrechtzuerhalten. Doch mit der Zeit war man dennoch auf sichere Einnahmen angewiesen. Und die kamen über eine staatliche Unterstützung auch zustande. Zudem konnte der Verein dank einer staatlichen zinsfreien Hypothek die Liegenschaft in den Jahren 1947/1948 vollständig renovieren.

Gut hundert Jahre nach seiner Gründung schloss sich der Verein Gundeldinger Krippe 2004 mit dem Tagesheim Dornacherstrasse zusammen. Vier Jahre später konnte er die an die Gundeldinger Krippe anschliessende Liegenschaft Schillerstrasse 3 erwerben. Hier betreuen Fachleute Kinder ab drei Monaten bis zu zehn Jahren – in fünf Altersgruppen zu je zehn bis zwölf Plätzen.