Naiver Umgang mit der aktuellen Bedrohungslage

Nur leider verändert sich auch die Bedrohungslage. Man darf das ja in Basel fast nicht schreiben, sonst wird man als Angstmacher bezeichnet, aber auch in Basel kann und darf eine extremistische Tat nicht ausgeschlossen werden. Weil eben Extremisten per se unberechenbar sind und sich nicht durch Grenzen aufhalten lassen. Die Bewegungsfreiheit ist wohl eines der höchsten Güter einer demokratischen Gesellschaft. Wenn vermehrt Menschen Angst haben, sich frei im öffentlichen Raum zu bewegen, dann muss man diese Ängste als Liberaler ernst nehmen und Vorsichtsmassnahmen ergreifen.

Mögliche Bedrohungsszenarien

Vor ein paar Wochen haben wir erfahren, dass in Basel anscheinend ein IS-Anschlag auf Öltanks geplant war. Natürlich kann man über die Pläne lächeln und sie damit verharmlosen, dass die Karten längst veraltet waren und die betreffenden Tanks heute gar nicht mehr existieren. Letzte Woche wurde ein Schweizer Doppelbürger in Marokko im Rahmen des Prozesses um die Ermordung zweier Rucksacktouristinnen wegen «Gründung einer terroristischen Organisation» verurteilt.

Ich kann als Bürger, aber auch als Politiker nicht abschliessend beurteilen, wie akut die Bedrohungslage durch Extremisten ist. Ich masse mir das nicht an, aber ich bin davon überzeugt, dass wir uns nicht nur nachrichtendienstlich, sondern auch ausrüstungstechnisch auf die möglichen Bedrohungsszenarien vorbereiten müssen, denn es geht am Ende um den Schutz der Bevölkerung. Auch vertraue ich unserer Polizei, die wohl am besten beurteilen kann, was heute State of the Art ist.

Der Polizei erklären, wie sie ihre Arbeit zu machen hat

Kürzlich entschied der oberste Gerichtshof der Niederlande, dass der niederländische Staat eine Mitschuld an den Massakern in Srebrenica trägt. In der SRF-Sendung «10vor10» begründete SRF-Korrespondent Sebastian Ramspeck die Verurteilung des niederländischen Staats dahingehend, dass die niederländischen Blauhelme schlecht ausgerüstet und kaum bewaffnet waren, aber man heute vorsichtiger und weniger naiv sei.

Ist man heute in Basel wirklich vorsichtiger und weniger naiv? Wenn ich mir die aktuelle Debatte über die Beschaffung der automatischen Waffen für die Polizei anschaue, welche in anderen Städten längst zum Standard gehören, dann muss ich zweifeln.

Es fordert niemand ein militärisches Aufrüsten, aber es ist wenig zielführend, wenn Parlamentsmitglieder der Polizei erklären wollen, wie sie die Arbeit zu machen haben und welches die beste Sicherheitsausrüstung ist. Auch über die Anschaffung der sieben Tesla wurde viel diskutiert, aber würde man diese Anschaffung mit der Anschaffung der 20 Elektrokehrichtfahrzeuge für 20 Millionen vergleichen, die Basel-Stadt anschaffen wird und mit einer Million pro Stück glatt doppelt so teuer sind wie herkömmliche Kehrichtfahrzeuge, dann relativieren sich die Kosten für die sieben Tesla.