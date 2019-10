Nachwuchs im Antilopenhaus

Der Wildbestand der Kleinen Kudus nimmt stark ab. In ihrem natürlichen Lebensraum in Teilen von Tansania, Kenia und Somalia sind sie durch Wilderei, Lebensraumverlust und Jagd stark bedroht. Auch deshalb setzt der Basler Zoo stark auf die Zucht der kleinen Kudus. Diese wird in einem Zuchtprogramm (ESB = Europäisches Zuchtbuch), welches der Zoo Basel führt, organisiert und vorangetrieben. Momentan leben sechs Kudus in Basel.