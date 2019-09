Sportliches Fahren

Günter Emberger von der Fakultät für Bauingenieurwesen an der TU Wien führte das Publikum vom Urknall über die ersten Pferdetransporte direkt in den ausufernden motorisierten Verkehr von heute. Bei der Nutzung des Autos stehe die individuelle Sicht im Vordergrund: Es gehe beim Marketing der Autoindustrie um «sportliches Fahren» oder um «Freude am Fahren». Durch das Leben in einer Kapsel entstehe ein Realitätsverlust, da der Bezug zum umgebenden Raum verloren geht. Das «Grundrecht», so der Forscher zum Thema nachhaltige Energie, laute: Immer, überall und billig – plus Gratisabstellplatz im öffentlichen Raum. Individualverkehr brauche viel zu viel Platz. Öffentlicher Raum sollte nicht dazu da sein, um als Gratisparkplatz zu dienen. In Wien koste Parkieren im öffentlichen Raum gerade mal 70 Euro jährlich. Im Rest Österreichs sei es gratis.

Fossile Energie sei zudem viel zu günstig. Diese werde in drei bis vier Generationen aufgebraucht sein. Dies nicht zu tun, sei zwingend. Es brauche andere Energiequellen. Ausserdem «müssen wir schauen, wie wir die Geschwindigkeit aus dem Verkehr herauskriegen». Dies bedeute nicht nur mehr Sicherheit, sondern auch mehr Lebensqualität und weniger Energieverbrauch. Und überhaupt: «Nachhaltigkeit geht zu Fuss.»

Die Direktorin des Bundesamts für Raumentwicklung, Maria Lezzi, betonte, wie wichtig es sei, dass Raum- und Verkehrsplanung Hand in Hand gehen; Der Ex-Astra-Chef Rudolf Dieterle setzte sich indes für das Basler Herzstück ein. Und Nino Künzli, Vizedirektor des Schweizerischen Tropeninstituts, bemerkte, dass Lärmbelastung und Luftqualität heute besser seien als früher. Zudem gäbe es heute weniger Verkehrstote als vor 50 Jahren.