Nach 30 Jahren verlässt Renate den Tresen

In der Gastroszene gilt sie als Legende. Oder als Ikone. Auf jeden Fall ist sie eine der bekanntesten Barfrauen in Basel. Nach fast 30Jahren verlässt «Renate» jetzt ihren Platz hinter dem Tresen. Dass sie Lustenberger heisst, wissen viele Gäste wohl nicht. Denn man geht nicht in die Peanuts-Bar, sondern einfach «zu Renate».