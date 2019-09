Mutmasslicher Schütze der Brombacherstrasse festgenommen

Mittlerweile ist sie in Zusammenarbeit mit der Baselbieter Polizei fündig geworden, wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstagmorgen mitteilt: «Der Gesuchte wurde im Rahmen einer Fahndung durch die Polizei Basel-Landschaft in Münchenstein festgenommen. Beim mutmasslichen Täter handelt es sich um einen 31-jährigen Schweizer.»

Der Grund der Tat sei nach wie vor unklar. Ein rassistisches Motiv hält Kriminalkommissär Peter Gill auf Nachfrage der Basler Zeitung für eher unwahrscheinlich: «Der Täter hat ebenfalls Migrationshintergrund.» Ausserdem würden sich Täter und Opfer kennen.

Über den Gesundheitszustand des 29-jährige Mazedoniers, der bei der Schussattacke verletzt wurde, konnte Peter Gill keine genaueren Angaben machen. So viel jedoch konnte er sagen: «Er befindet sich nicht mehr im Spital.»