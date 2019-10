Mutmassliche Brandstifterin verhaftet

Nach einem Wohnungsbrand vom 8. Oktober in Basel ist die mutmassliche Täterin festgenommen worden. Das Zwangsmassnahmengericht hat Untersuchungshaft angeordnet, wie die baselstädtische Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte.

In einem Mehrfamilienhaus in der Dornacherstrasse in Basel war an jenem Montagnachmittag um etwa 15:30 Uhr ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr evakuierte kurze Zeit später drei Hausbewohner und konnte den Brand rasch löschen. Verletzt wurde niemand.