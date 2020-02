Musikalische Verkehrssünden

«And You Will Know Us by the Trail of Dead» hätten über die Jahre viele gute Erinnerungen an Basel gesammelt, sagt Jason Reece dem Publikum im rappelvollen Sommercasino. Seine allerschönste Erinnerung stamme aber vom heutigen Tag, verrät der texanische Gitarrist, der mit seinen breiten Gesichtszügen wie der Bösewicht in einem ­Western aussieht. «Ich bin mit dem E-Scooter in der Stadt herum­gerast und habe alle ­anderen Verkehrsteilnehmer geärgert.»