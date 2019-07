Motorausfall: Frachtschiff auf dem Rhein verliert die Kontrolle

Am frühen Donnerstagabend berichteten Augenzeugen der Redaktion, dass ein Frachtschiff – beladen mit mehreren Containern – zuerst die Mittlere Brücke touchierte und danach in die darauffolgende Johanniterbrücke krachte. Weiter berichteten Personen vor Ort, dass das Schiff defekt gewesen sei – also manövrierunfähig. Das Containerschiff sei bereits vor der Kollision auf der falschen Seite des Flusses unterwegs gewesen, erzählt ein Leser. Dort sei es bereits zu brenzligen Situationen mit Schwimmern und Passagierbooten gekommen. Eine Rheinfähre habe evakuiert werden müssen.