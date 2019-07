Monster im Basler Zolli

Die beiden Arten der Familie der Krustenechsen sind die giftigsten Echsenarten, die es gibt. Lange Zeit hielt man sie gar für die einzigen giftigen Echsen, bis beim Komodowaran ein Enzym gefunden wurde, das die Blutgerinnung unterbinden kann.

Giftig, aber nicht tödlich

Die etwa vier Zentimeter langen Giftdrüsen der Krustenechsen liegen im Unterschied zu jenen der Giftschlangen im Unterkiefer. Das Gift fliesst entlang einer Rinne zwischen Lippen und Kiefer zu den etwa sechs Millimeter langen, nach hinten gekrümmten, spitzen Zähnen. Entlang von Furchen in den Zähnen wird das Gift in die Wunde der Beute gepresst.

Im Gegensatz zu Giftschlangen lassen Krustenechsen nach einem Biss nicht sofort wieder los, sondern beissen sich fest und massieren das Gift in die Beute ein. Das Gift wirkt auf das Nervensystem und ist hoch toxisch. Allerdings haben Krustenechsen nur eine geringe Menge Gift, sodass ein Biss für einen erwachsenen, gesunden Menschen keine tödlichen Folgen hat. Die Folgen seien aber trotzdem unangenehm und zeigten sich in starken Schwellungen, Übelkeit, Erbrechen, erhöhter Körpertemperatur und Bluthochdruck. Dazu gebe es auch kein Serum.

Lebensweise der Gila-Monster

Das Gila-Monster oder die Gila-Krustenechse (Heloderma suspectum) bleibt mit einer Gesamtlänge von 50 bis 60 Zentimetern deutlich kleiner als die bisher im Zolli gehaltene Skorpion-Krustenechse (Heloderma horridum), die bis zu 90 Zentimeter lang werden kann. Durch den grossen Rumpf, den breiten Kopf und die kurzen Beine wirkt die Gila-Krustenechse zwar eher plump; sie kann sich jedoch blitzschnell drehen. Der Körper ist mit halbkugeligen Höckerschuppen bedeckt, die Augen sind sehr klein, was neben den kurzen, kräftigen Extremitäten ein Hinweis für eine stark grabende Lebensweise ist.

Die Tiere leben im Südwesten der USA und im nördlichen Mexiko, von der Mojave-Wüste bis zur Sonora-Wüste. Auch wenn sie dort durchaus auch in Wüstengebieten vorkommen, findet man sie vor allem in trockenen Buschsavannen und lichten Wäldern. Der Fluss Gila, der durch Arizona und das südwestliche New Mexico fliesst, war wahrscheinlich namensgebend.