«Momentan ist nicht zu erwarten, dass die Fasnacht abgesagt werden muss»

Das Coronavirus kommt näher. Mehrere Schweizer, die von einer Kreuzfahrt in Kambodscha heimkehrten, stehen derzeit unter Quarantäne. Dies teilte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Freitag in einer Pressekonferenz mit. Zwar wurden diese Personen gemäss neusten Erkenntnissen nicht infiziert. Dass das Virus in absehbarer Zeit in die Schweiz kommt, ist jedoch realistisch. Der Infektionsmediziner Jeremy Farrar sagte Anfang dieser Woche: «Bald wird das Virus mehr oder weniger überall sein.»