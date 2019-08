MMA-Kampf im Joggeli ist abgesagt

Dieses Zusammentreffen der beiden Rapper sei bei den Verhandlungen in Basel verschwiegen worden. «Nach der Analyse der Sicherheitslage mit der Polizei Basel-Landschaft und der Kantonspolizei Basel-Stadt ist für das Erziehungsdepartement als Eigentümer der St. Jakobshalle klar, dass die Veranstaltung nicht durchgeführt werden kann.» Der Veranstalter sei darüber bereits informiert worden.

Tatsächlich ist der Kampfsport Mixed-Martial-Arts (MMA) in Frankreich, wo die beiden Rapper herkommen, bereits seit 2017 verboten. Dies hat seinen Grund: MMA ist ziemlich brutal. Es gibt nur wenig Regeln und die Kämpfe enden oftmals blutig.

Auch die beiden Rapper Booba und Kaaris hofften offenbar auf ein blutiges Ende. So postete letzterer auf Facebook, er würde zu Ende des Kampfes das Blut seines Gegners trinken. Zumindest in der St. Jakobshalle wird ihm dieses Vorhaben in naher Zukunft wohl nicht gelingen. (kha)