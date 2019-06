Mit den Moralisten von Riehen auf direktem Weg in die Prüderie

Wäre die Reaktion nicht so grotesk ausgefallen, bräuchte es keine Zeile zur Hill-Chill-Festival-Posse in Riechen. Doch ein Filmchen erregte die Gemüter heftig. Für alle, die es noch nicht gesehen haben: Das rund drei Minuten lange Werk zeigt ein paar Jungs mit billigen Tiermasken aus Gummi. Die Halbstarken machen Gesten des Kopulierens (in Kleidern) irgendwo im Basler Grün, während dazu eine Musik dröhnt, die so klingt, als hätte der Teufel üble Halsschmerzen. Unter dem Motto «Prügel Hügel» will der Film auf Zusatzkonzerte während der diesjährigen Riehener Traditionsveranstaltung Hill-Chill hinweisen. Eigentlich wäre es das, Freunde! Aber eben nur eigentlich!