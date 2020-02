Mieterverbandsinitiative: Frauen, Witwen und junge Familien sagen Ja

Sowieso Ja stimmt, wer als Mieter(in) will, dass Klimaschutz und Wohnenbleiben Hand in Hand gehen. Die Initiative erleichtert energetische Sanierungen ohne Verlust von bezahlbaren Mietwohnungen. Ja ist auch ein klares Votum gegen «grün angemalte» Massenkündigungen. Jung und Alt kann ­bedenkenlos zustimmen, Grosseltern ebenso wie ihre Kinder und Grosskinder. Die einen, weil sie um ihre langjährige Wohnung fürchten. Die anderen, weil sie sich um Klima und Umwelt und somit auch um die Zukunft ihrer Nachkommen sorgen. Oder beides zusammen.

«Ökologisch sanieren dank Wohnschutz» ist Hoffnung und Versprechen. «Ja zu bezahlbaren Wohnungen» fordert Bund und Kantone dazu auf, dieses Versprechen einzulösen. Oder wie wir in Basel sagen: «Grien saniere statt digg profitiere!»

Frauen sind die ersten Opfer

Helfen will die Mieterverbandsinitiative auch den vielen tapferen Witwen in unserem Kanton. Sie, die weiter rüstig sind und in Würde alt werden, erkennen schmerzlich, dass sie – nach Jahrzehnten am selben Ort – von einem Tag zum andern unerwünscht sind. Stichworte: Mietzinsspiralen oder gar Massenkündigungen.

Überhaupt sind Frauen die ersten Opfer. Gerade junge Mütter und ihre Familien müssen Verdrängung und Vertreibung aus ihrer Wohnung erleben. Längst machen Frauen im Beratungsalltag des Basler Mieterverbandes die Mehrheit aus. An den wegen der Gross­investoren immer häufiger notwendigen Mietversammlungen bildet der Anteil der betroffenen Frauen geschätzt über 80 Prozent.

Nicht zufällig bekunden wohl die CVP-Frauen Schweiz ­Sympathien fürs «Ja zu mehr bezahlbaren Wohnungen». Und deren Präsidentin sagt, gemäss Onlineportal «Nau», es gebe zwar kein Menschenrecht auf Wohnen in der Stadt: «Aber die derzeitige Entwicklung verhindert je länger, je mehr eine gesunde Durchmischung der Städte und Gemeinden.»

Der blaue Brief ist Alltag

Es muss aufhören, was heute trister Alltag ist, in allen Basler Quartieren, in Riehen und in Vorortgemeinden: Nämlich, dass an einem beliebigen Morgen eine traurige Pöstlerin oder ein Pöstler Sturm läuten muss, um eine vollständige Kollektion Einschreibebriefe auszuhändigen.