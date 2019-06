Meret Oppenheim bringt Licht ins Gundeli

Eine Aufwertung der Lebensqualität sei dieser Platz für die Bewohner des Gundelis, der ­Passanten und der Reisenden, sagte der SBB-CEO. «Wir müssen keine Dividenden abliefern, dafür investieren wir in Lebensqualität.» Rund eine halbe Milliarde Franken hätten die SBB in Basel in bauliche Massnahmen investiert, allein 145 Millionen in das Meret-Oppenheim-Hochhaus mit der Aufwertung des Platzes. Und dieser Ort rege zum Nachdenken und Verweilen an.

Schöpferin der Pelztassen

Verweilen und rasten, das hatte wohl ursprünglich auch die ­Entendame geplant. Jetzt jedoch fühlte sie sich von den Worten des SBB-CEO in diesen Tätigkeiten sichtlich gestört. Sie schnatterte empört und blickte auf den Trupp Leute, die jedoch in Wonne strahlten. Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann freute sich darüber, dass das Gundeli einen zusätzlichen Platz erhalten hat. «Jetzt hat das ­Gundeli neben dem Tellplatz ein Zentrum mehr», sagte sie.

Dies zeige den Zeitgeist, nämlich den, gross zu denken. Und es schaffe Raum für Begegnung. Die Regierungspräsidentin freute sich jedoch auch über den Umstand, dass neben der Strasse jetzt auch noch ein Platz nach einer Frau benannt worden ist. Frauen kämen nämlich diesbezüglich in Basel zu kurz.

Meret Oppenheim, Schöpferin der legendären Pelztassen und anderer Werke, ging in Basel zur Schule. Sie blieb auch später mit der Stadt familiär verbunden. Brunnen nehmen im Werk der Surrealistin eine grosse Rolle ein: Das Spiralmotiv der Skulptur auf dem Meret-Oppenheim-Platz zeuge von ihrem Hang, Raum ins Kosmische auszudehnen, steht im Beschrieb des Kunstwerks.

Der kleinen Ente war das egal. Da ihr Verweilen nicht möglich schien, breitete sie ihre Flügel aus und verliess den umtriebigen Ort. Unterdessen schilderte Nathalie Wappler, Direktorin SRF, wie froh man sei, dass man in das Meret-Oppenheim-Hochhaus habe einziehen dürfen. 300 Mitarbeiter der SRF Kultur, ausserdem elf Mitarbeiter des SRF-Regionaljournals würden in diesem Hochhaus nun schalten und walten. Nicht alle hätten sich gerne vom Radiostudio auf dem Bruderholz getrennt. Doch jetzt sei man näher bei den Menschen, könne unkomplizierter Interviewpartner ins Studio einladen und nach Recherchen zu Fuss an den Arbeitsplatz zurückgehen.