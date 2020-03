Mehr Lärmschutz bei der Basler Osttangente

Der Lärmschutz ist der gross­rätlichen Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission (Uvek) ein wichtiges Anliegen. Wenn sie nun den von der Regierung beantragten Kredit für Lärmschutzmassnahmen an der Autobahn Osttangente kürzen will, so heisst das nicht, dass sie weniger Schutz will. Vielmehr soll die Regierung eine längere Einhausung in der Breite prüfen.