Mehr Güterzüge zwischen Basel und Karlsruhe

Im Fokus der Vereinbarung mit der Deutschen Bahn und dem deutschen Bundeseisenbahnvermögen steht eine bessere Verknüpfung der deutschen Rheintalstrecke mit den Zufahrten zur Neuen Eisenbahntransversale (Neat) in Basel, teilte die Basler Regierung am Freitag mit. Hierfür soll an der deutsch-schweizerischen Grenze eine neue Logistikdrehscheibe entstehen.

Die neue Logistikdrehscheibe umfasst den geplanten neuen Containerterminal mit Hafenbecken, einem neuen Hafenbahnhof und neuen Güterbahngleisen auf dem Areal des Basler Rheinhafens, wie es in der Medienmitteilung weiter heisst. Durch eine Verdichtung der Anlagen kann der Kanton Basel-Stadt auf dem heutigen Hafenareal Platz schaffen für ein neues Stadtquartier am Rhein.

Die Deutsche Bahn beabsichtigt, die Rheintalstrecke zwischen Karlsruhe und Basel zugunsten des Güterverkehrs auf vier Gleise auszubauen, um diese über den Badischen Bahnhof besser an die schweizerische Neat anzubinden. Neben den Terminal-Ausbauprojekten in Basel will die Deutsche Umschlagsgesellschaft Schiene-Strasse (Duss) auch auf deutscher Seite einen Containerterminal erweitern.