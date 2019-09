Maryon-Stiftung übernimmt den abgebrannten «Schwarzen Bären»

Der im August durch einen Brand arg in Mitleidenschaft gezogene «Schwarze Bär» an der Rheingasse 17 in Basel geht in neue Hände über. Per 1. Oktober wird das auch als «Rheinhof» bekannte Gebäude von der Stiftung Edith Maryon übernommen.

Die als gemeinnützig anerkannte Stiftung will die Liegenschaft so bald wie möglich wieder aufbauen und darin eine vielfältige Nutzung ermöglichen, wie sie am Donnerstag mitteilte. Namentlich solle mit diesem Vorhaben auch der Boulevardcharakter der Rheingasse gestärkt werden.