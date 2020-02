Markante Steigerung des Güterumschlags auf dem Rhein

In den Rheinhäfen wurden 2019 6,1 Millionen Tonnen an Gütern und über 120'000 Containereinheiten umgeschlagen, teilten die Schweizerischen Rheinhäfen und die Vereinigung für Schifffahrt und Hafenwirtschaft am Mittwoch mit. Während beim Import der flüssigen Treib- und Brennstoffen eine markante Zunahme zu registrieren war, wuchs der Containerverkehr lediglich um 1,9 Prozent an.