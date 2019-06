Maria Vetter-Baumann: Eine Frau der Tat

Von allem Anfang an stand also die Absicht, Gutes zu tun. Dies aus einer tiefen Religiosität heraus. Der Name der Stiftung bezieht sich auf eine Bibelstelle. Da wird von einer Höhle mit dem Namen «Adullam» berichtet, in deren Schutz sich der spätere ­König David mit seinen Getreuen zurückgezogen haben soll. Mit der Bibelstelle fand die Stifterin eine Metapher, die den Stiftungsgedanken passend spiegelt. Auf christlichen Grundwerten baut die Stiftung bis heute auf.

Initiant des Vorhabens, Armen und Pflegebedürftigen zu helfen, war jedoch nicht Maria Vetter-Baumann, sondern deren Gatte Jakob Vetter, der, wie in der eben publizierten Stiftungsbroschüre nachzulesen ist, als Prediger und Gründer der «Schweizerischen evangelischen Zeltmission» ein Heim für alleinstehende, mittellose Gläubige errichten wollte. Hierfür sammelte er Geld auf seinen Reisen, wurde jedoch 1818 von der Spanischen Grippe im ­Alter von 46 Jahren, wie rund 800 weitere Baslerinnen und Basler, dahingerafft.

Erstes Armenhaus in 1928

Seine Frau war es schliesslich, die seine Idee mit dem gesammelten Geld in die Tat umsetzte. In der Stiftungsurkunde heisst es: «Unter dem Namen Adullam ­besteht eine Stiftung mit dem Zwecke, den von Herrn Evangelist Jakob Vetter-Baumann sel. aus ihm zugegangenen Liebesgaben geäufneten Fonds für die Erstellung und den Betrieb eines Heimes für Arme zu verwalten und seiner Bestimmung gemäss zu verwenden.»

In den ersten Jahren leitete Maria Vetter-Baumann die Stiftung selbst, unterstützt durch eine kleine Kommission. Es war jedoch schwierig, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, die Idee der Stiftung unmittelbar umzusetzen. Und zeitweise spielte die Stiftungsgründerin angesichts der schwierigen Situation mit dem Gedanken, die Stiftung wieder aufzulösen. Doch Maria ­Vetter-Baumann hielt durch. Und so wurde das erste Armenhaus mit 16 Betten neun Jahre nach der Gründung der Stiftung, im Jahre 1928, an der Missions­strasse 20 eröffnet. Heute befindet sich die Leitung in rein männlicher Hand: Im sechs­köpfigen Stiftungsrat findet sich keine einzige Frau.

In den hundert Jahren seit der Gründung haben sich die ge­sellschaftlichen und sozialen Verhältnisse stark verändert. Die materielle Not trat dank prosperierender Wirtschaft und mit dem Entstehen von Sozialversicherun­gen in den Hintergrund. Parallel dazu zeigten sich aber grösser werdende Lücken in der medizinischen Behandlung, Pflege und Betreuung einer stetig zunehmenden Anzahl Betagter.