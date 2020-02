Mann wird in Basler Bar schwer verletzt

Ein 33-Jähriger Mann ist in der Nacht auf Mittwoch bei einer Schlägerei in einem Lokal in Basel schwer verletzt worden. Ein 23-Jähriger konnte festgenommen werden.

Das Opfer hielt sich gemäss Mitteilung der Basler Staatsanwaltschaft vom Mittwoch mit weiteren Personen um etwa 4 Uhr früh in der «Copacabana Bar» an der Unteren Rebgasse auf, als es zu einer Auseinandersetzung mit einem anderen Mann gekommen ist. Dieser fügte dem 33-Jährigen mit einem Gegenstand schwere Verletzungen am Kopf zu.