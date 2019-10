Mann von Motorradgang auf der Strasse beraubt

Eine Räuberbande auf drei Motorrädern hat an der Basler Riehenstrasse einem 53-jährigen Mann Notebooktasche und Telefon gestohlen. Das Opfer wurde verletzt, und die Täter flüchteten in Richtung Riehen.

Drei Motorradfahrer mit jeweils einem Beifahrer sprachen den Mann am Dienstag um etwa 23.30 Uhr bei der Tramhaltestelle Hirzbrunnen/Claraspital an und fragten nach Zigaretten, wie die Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilte. Als er dem Wunsch nachkommen wollte, schlug ihm ein Täter unvermittelt ins Gesicht und verletzte ihn.