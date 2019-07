Mann in Basel von Unbekannten attackiert und verletzt

Ein 44-jähriger Mann ist am Mittwochnachmittag am Unteren Rheinweg in Basel von drei bis vier Unbekannten von hinten angegriffen und niedergeschlagen worden. Das Opfer habe sich bei der Attacke leichte Verletzungen zugezogen.

Der Vorfall habe sich kurz nach 16 Uhr ereignet, wie die Basler Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Zur Klärung des genauen Tathergangs und des Grunds des Angriffs würden Zeugen gesucht. Personen, die sachdienliche Hinweise abgeben können, seien daher erbeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.