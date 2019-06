Mann gerät im Rhein unter Wasser – und wird immer noch vermisst

Während Tausende die Sommerhitze geniessen und natürlich auch die willkommene Abkühlung im Rhein, ist es am frühen Mittwochabend zu einem schlimmen Zwischenfall gekommen: Die Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt hat eine Wasserrettung erfolglos beenden müssen, wie sie mitteilt. Gemäss einer Meldung war ein Mann bei der Dreirosenbrücke in den Rhein gegangen und sogleich unter Wasser geraten. Ein 63-jähriger Passant war ihm nachgesprungen, konnte aber nichts mehr ausrichten. An der Wasserrettung, die um 16.45 Uhr rund fünfzig Minuten dauerte, waren neben der Berufsfeuerwehr Basel, die Kantonspolizei Basel-Stadt und die Eidgenössische Zollverwaltung mit dem Grenzwachtboot beteiligt.