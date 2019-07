Mann aus Lörrach vermisst

Seit Dienstag wird in Lörrach-Tumringen ein Rentner vermisst. Trotz mehrmaligem Einsatz eines Polizeihubschraubers, sowie der Absuche mit Spürhunden, konnte der Mann bislang nicht aufgefunden werden. Der Mann wurde zuletzt am Dienstag gegen 14 Uhr an der Wohnort gesehen, wie das Polizeipräsidium mitteilt. Der Hinweis eines Zeugen führte am Mittwochmorgen zum Auffinden eines Damenrades im Bereich Lörrach-Haagen. Mit diesem Rad war der Vermisste vermutlich zuvor unterwegs. Es ist zu befürchten, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befinden könnte.