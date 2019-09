Lonza soll Solaranlage installieren dürfen

Die Basler Regierung sieht sich jedoch nicht in der Lage, alle Forderungen zu erfüllen - besonders, was die grosse Liste der Normen und Richtlinien angeht. Einige der angeführten Vereinfachungen des Baubewilligungswesens stiessen aufgrund bundesrechtlicher Vorgaben an ihre Grenzen, schrieb sie in einer Medienmitteilung vom Dienstag.

Handeln will die Exekutive aber bei «energetisch oder raumplanerisch sinnvollen Sanierungen, Umbauten oder Neubauten». Bei «bestimmten Bebauungsplänen» soll künftig ein einfacher Regierungsrats- oder Gemeinderatsbeschluss ausreichen, heisst es in der Mitteilung. Die Begriffe «sinnvoll» oder «bestimmt» werden in der Mitteilung nicht näher ausgeführt.

Wirklich konkret äussert sich die Regierung nur in einem Punkt: So sollen künftig Solaranlagen in Industrie- und Gewerbezonen bewilligungsfrei realisiert werden können. Damit die Massnahmen in Kraft treten können, muss der Grosse Rat entsprechende Änderungen des Bau- und Planungsgesetzes und samt Verordnung genehmigen.

Zu reden gab vor Jahren eine Solaranlage, welche die Lonza an ihrer Fassade am Gebäude nahe des Bahnhofs anbringen wollte. Die Behörden verboten der Firma die Installation zur Erzeugung von Strom wegen des Stadtbildes. Das könnte sich künftig ändern.