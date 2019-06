Liestal–Basel SBB: Baustellen im Multipack

In Liestal braucht es für den Viertelstundentakt zusätzliche Gleise für die S-Bahn-Kompositionen. Jede zweite wird künftig in Liestal wenden. Dazu wird das bestehende Abstellgleis abgebaut und ein neues Wendegleis inklusive mehrerer Weichen­verbindungen neu erstellt. Das bestehenden Perron von Gleis 1 wird in Richtung Frenkendorf verlängert, die darunter liegende Personenunterführung Sichtern vergrössert. Das Wendegleis Liestal ist Teil des Ausbauprogramms Step 2025 und kostet 15 Millionen Franken.

Künftig müssen die Kreuzungskonflikte zwischen der S-Bahn in Richtung Frenkendorf und dem Schnellzugsverkehr in Richtung Adlertunnel wegfallen. Parallel zum Bau des Wendegleises wird in Liestal deshalb auch der Vierspurausbau realisiert. Dieses ungleich grössere Projekt macht den Hauptanteil der Arbeiten in Liestal aus und kostet rund 335 Millionen Franken, finanziert aus dem Topf «Zukünftige Entwicklung der Bahninfrastruktur» (ZEB). Nötig sind dafür ein zusätzliches Perron, die Verschiebung der Gleisanlagen inklusive Waldenburgerbahn, die Verschiebung des daran ­anschliessenden Strassen­netzes, mehrere neue Über- und Unterführungen, neue Stützmauern entlang des Burggrabens sowie ein neues Parkhaus anstelle der heutigen Park-and-Ride-Anlagen. Erst später wird dann auch noch das geplante neue Bahnhofgebäude realisiert.

Mehr Gleise in Basel

Voraussetzung für den zusätzlichen S-Bahnverkehr ist im Bahnhof Basel SBB die Erweiterung der Gleisanlagen auf der Gundeldinger Seite. Der Viertelstundentakt nach Liestal ist in Basel die erste Verdichtung des S-Bahn-Verkehrs. Geplant sind später auch Taktverdichtungen nach Aesch und nach Rheinfelden.

Um für die Ausbauten Platz zu schaffen, müssen im südlichen Bahnhofsteil die bestehenden Perrons und Gleise verschoben werden. Das heutige S-Bahn-Perron wird verbreitert. Es kommt mit seiner südlichen Perrronkante an das heutige Durchfahrtsgleis 18 zu liegen. Anschliessend an die bestehenden Durchfahrtsgleise wird ein neues Perron für die Gleise 19 und 20 gebaut. Auf dem Terrain des Güterbahnhofs werden zudem neue Abstellanlagen für die S-Bahn-Kompositionen errichtet.

Damit die Bahnreisenden auch bei erhöhter Kapazität in Basel SBB die Perrons erreichen, planen die Bundesbahnen Überbrückungsmassnahmen, bis eine zusätzliche Perronquerung erstellt ist. Vorgesehen ist ins­besondere die Öffnung der ­stillgelegten alte Unterführung. Bundesgelder für den Bahnhofausbau sind in Step Ausbauschritt 2035 enthalten.