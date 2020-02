Lastwagen schleift Velofahrerin mit

Am Donnerstagvormittag hat ein Lastwagen bei der Ausfahrt aus dem Verkehrskreisel der Kreuzung Luzernerring und Flughafenstrasse eine 40-jährige Velofahrerin erfasst. Wie die Kantonspolizei Basel-Stadt mitteilt, sei die Velofahrerin mehrere Meter von dem Lastwagen mitgeschleift worden. Notarzt und Sanität der Rettung Basel-Stadt brachten die Verletzte in die Notfallaufnahme. Die Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt musste den Velorahmen aufschneiden, um die verletzte Velofahrerin aus ihrer Lage unter dem Lastwagen zu befreien. Der 38-jährige Lenker des Lastwagens habe den Kreisel kurz vor 8.30 Uhr in Richtung Kannenfeldstrasse verlassen.