Kündigungen bei psychischen Krankheiten sind vermeidbar

In den letzten zwanzig Jahren sind deutlich mehr Menschen wegen einer psychischen Erkrankung arbeitsunfähig geworden, als das früher der Fall war. Gründe für diese Zunahme gibt es mehrere, und sie werden heftig diskutiert. Klar ist, dass, obwohl heute etwas offener über psychische Störungen gesprochen wird und viele Arbeitgeber bereit wären, sich stärker zu engagieren, eine psychische Erkrankung nach wie vor häufig zum Verlust des Arbeitsplatzes führt. Entgegen der landläufigen Behauptung hilft aber gerade die Arbeit den psychisch Kranken, schneller gesund zu werden. Es lohnt sich also, herauszufinden, was besser gemacht werden kann, damit es nicht zur Kündigung kommt.