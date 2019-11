Konzert abgesagt: Bonez MC und RAF Camora treten nicht auf

Aus Gründen der Sicherheit habe sich das ED in Zusammenarbeit mit dem Bau- und Verkehrsdepartement daher entschieden, die Veranstaltung abzusagen: «Die beiden Departemente bedauern die Absage ausserordentlich. Die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher steht aber an erster Stelle.»

Wer ein Ticket für das Konzert gekauft habe, werde noch an diesem Abend vom Veranstalter informiert, schreibt Thiriet weiter. «Über die weiteren Modalitäten (Rückerstattung des Kaufpreises, mögliches Ersatzkonzert etc.) wird in den nächsten Tagen informiert. »